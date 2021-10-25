Две машины сгорели на трассе «Уральск - Атырау»: есть погибшие

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Два автомобиля сгорели после лобового столкновения на трассе «Уральск - Атырау», есть погибшие и пострадавшие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 октября 2021 года примерно в 20:00 часов на 209-м километре автодороги Уральск-Атырау, в 10 км от п. Аксуат Акжаикского района, произошло лобовое столкновение автомашин Lada Vesta и Lada Priora. После столкновения обе машины загорелись. В результате ДТП водитель автомашины Lada Vesta и его пассажир 1991 г.р. с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Акжаикского района. На месте происшествия работали сотрудники полиции и ЧС, где после тушения автомашины Lada Priora из салона извлечены тела погибших: водителя и его пассажира», - сообщает пресс-служба ДП ЗКО.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».