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    Две легковушки столкнулись в Актюбинской области

    27 Января 2022, 22:54

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Две легковушки столкнулись в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    27 января 54-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении поселка Кудыскай, не учитывая дорожные метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил занос транспортного средства, в результате чего выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с Toyota Hilux под управлением 60-летнего жителя Айтекибийского района, двигавшегося во встречном направлении.

    В результате ДТП водитель Mitsubishi и пассажир Toyota с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ города Хромтау.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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