Две команды Жамбылской области участвуют в чемпионате РК по шахматам среди школьников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане проходит чемпионат страны по шахматам среди школьных команд. В состязаниях участвуют и юные шахматисты из Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

Стартовавший 27 мая в Алматы чемпионат РК по шахматам среди школьных команд пройдет в течение двух дней на базе республиканской физико-математической школы.

По информации организаторов, участниками шахматных состязаний стали 225 победителей региональных отборочных турниров среди школьников - любителей шахмат. В прошедших накануне региональных состязаниях приняли участие 1 900 казахстанских школьников.

«Две команды школьников из Жамбылской области принимают участие в чемпионате Казахстана по шахматам среди школьных команд, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» председатель ОО «Федерация шахмат Жамбылской области», старший тренер Жамбылской области по шахматам Алибек Утеулиев. – Вместе с нашими школьниками за звание сильнейшей школьной команды в стране сразятся другие победители региональных отборочных турниров, которые прошли в середине мая во всех областях страны. Отборочные матчи, прошедшие в Жамбылской области, собрали 65 участников в категории младше 18 лет и младше 12 лет. По итогам региональных отборочных игр победителями в Жамбылской области в категории до 18 лет стали ребята из школы-гимназии имени Муратбаева (село Сарыкемер, Байзакский район) и в возрастной категории младше 12 лет учащиеся таразской школы-гимназии № 5».

Все ребята школы-гимназии имени Муратбаева и двое учащихся школы-гимназии № 5 города Тараза обучаются в частной шахматной школе «Гамбит».

«В Казахстане очень много талантливых в шахматах детей, их надо вовремя выявлять, помогать им. Только из Жамбылской области вышли такие известные в мире шахмат спортсмены, как Бибисара Асаубаева, Мадина Давлетбаева(женский международный гроссмейстер). Большая благодарность нашему Президенту Касым-Жомарт Токаеву - в своих посланиях, выступлениях Глава государства часто говорит о пользе шахмат, о необходимости их внедрения в школах, о развитии шахмат по всей республике», - сказал председатель ОО «Федерация шахмат Жамбылской области».

Чемпионат по шахматам среди школьных команд проходит по швейцарской системе, в формате «стенка на стенку», быстрые шахматы – по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход. Наблюдать за шахматными партиями можно по ссылке.

Команды-победители представят Казахстан на чемпионате мира среди школьных команд в августе 2023 года. Ожидается, что он пройдет в Актау, и примет школьные команды из 50 стран мира.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года сборная Казахстана стала первой на чемпионате мира по шахматам среди школьников, проходившем в греческом городе Родосе. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7 - 17 лет. Сборная Казахстана по количеству наград (2 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых) заняла первое место. Медали в копилку сборной Казахстана принесли Аланна Бериккызы, Амина Каирбекова, Нурали Нуршин, Айсултан Бисалиев, Ризат Улан, Алимжан Жауынбай, Данис Куандыкулы, Эдгар Мамедов, Далия Диаскызы.



