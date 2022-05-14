Две казахстанки поборются за выход в 1/4 финала ЧМ по боксу в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция) за путевки в четвертьфинал поборются две представительницы сборной Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Выступающая в весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова сразится против испанки Дженнифер Фернандес Ромеро, а Алуа Балкибекова (до 48 кг) встретится на ринге со Снежаной Шилкович из Сербии. Оба поединка пройдут в рамках вечерней сессии — она стартует в 21:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция будет проведена телеканалом Qazsport и на YouTube-канале чемпионата.

Напомним, что из 12 стартовавших казахстанских спортсменок борьбу за медали ЧМ-2022 продолжают шесть: помимо Ибрагимовой и Балкибековой, это Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). Также на старте турнира завершила свое выступление Ангелина Лукас (52 кг), представлявшая команду Fair Chance Team под флагом IBA.



