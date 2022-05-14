Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Две казахстанки поборются за выход в 1/4 финала ЧМ по боксу в Стамбуле

    14 Мая 2022, 13:00

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция) за путевки в четвертьфинал поборются две представительницы сборной Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Выступающая в весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова сразится против испанки Дженнифер Фернандес Ромеро, а Алуа Балкибекова (до 48 кг) встретится на ринге со Снежаной Шилкович из Сербии. Оба поединка пройдут в рамках вечерней сессии — она стартует в 21:00 по времени Нур-Султана.

    Прямая трансляция будет проведена телеканалом Qazsport и на YouTube-канале чемпионата.

    Напомним, что из 12 стартовавших казахстанских спортсменок борьбу за медали ЧМ-2022 продолжают шесть: помимо Ибрагимовой и Балкибековой, это Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). Также на старте турнира завершила свое выступление Ангелина Лукас (52 кг), представлявшая команду Fair Chance Team под флагом IBA.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нариман Курбанов стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
    Казахстанцы завоевали «золото» чемпионата Азии и Океании по самбо
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай