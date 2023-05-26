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    Две камеры будут следить за одним участником ЕНТ в СКО

    26 Мая 2023, 21:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков рассказал, как будет проходить в этом году Единое национальное тестирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам чиновника, с прошлого года ввели ряд изменений. В частности, добавили еще одну камеру для наблюдения за абитуриентом по принципу «один тестируемый - один компьютер - две камеры». Обязательно прохождение авторизации через фронтальные камеры, установленные на компьютере, чтобы исключить участие подставных лиц.

    Для детей с особыми образовательными потребностями на тестирование дается 40 минут, для абитуриентов, сдающих творческие экзамены - 70 минут.

    «Подали заявление на участие в ЕНТ 2 396 выпускников, или 71,6%. Каждый выпускник самостоятельно определяет дату, место и время сдачи тестирования через личный кабинет. Тестируемые имеют право на две попытки и по лучшему результату могут участвовать в конкурсе грантов. Формат единого национального тестирования не изменился. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных», - сообщил Назир Жашибеков.

    Он добавил, что результат доступен сразу после завершения тестирования. С мая прошлого года, помимо набранных баллов, каждому абитуриенту доступна статистика по темам, в которых он допустил ошибки.

    По области работают два пункта ЕНТ: в Петропавловске и селе Новоишимке района имени Г. Мусрепова. В каждом созданы государственные комиссии по координации и проведению тестирования, дежурят медицинские работники, психологи, представители правоохранительных органов.

    Ранее сообщалось, что более 40 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Максимальный балл составил 137.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Регионы ЕНТ Петропавловск
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