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    Две иномарки, находящиеся в розыске, пытались легализовать в ЗКО

    16 Февраля 2023, 16:24

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 15 февраля во время легализации полицейские выявили «Toyota Camry» и «Ford Fiesta», находящиеся в розыске в России и Беларуси. Пока автомобили находятся под сохранной распиской у владельцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    «Машины под сохранную расписку оставлены владельцам. По факту ведётся досудебное расследование по статье 385 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов; использование заведомо подложного документа). Назначены все соответствующие экспертизы», - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

    Легализация началась 23 января и продлится до первого июля. В это время владельцы машин могут поставить авто на учет, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию.

    По состоянию на 15 февраля, в ЗКО легализовано 2 802 иностранных автомобиля. Из них:

    335 из Армении; 112 из Армении с желтыми номерами; 2 347 из России; три из ОАЭ; два из Белоруссии; два из Грузии; один из Кыргызстана.

    Еще 50 машин зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны: восемь из Армении;

    девять из Армении с желтыми номерами; 31 из России; две из Кыргызстана.

    Ранее стало известно, что праворульные машины-конструкторы можно будет легализовать в Казахстане.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Транспорт Легализация. Приватизация
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