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    Двадцать многодетных семей получили жильё в Карагандинской области

    28 Октября 2021, 19:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Жанаарка Карагандинской области двадцати многодетным семьям вручили ключи от домов в новом микрорайоне Жаңа Нұр. Многие из них ждали этого события более десяти лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Церемония вручения ключей приурочена к 30-летию Независимости страны. Это важное событие не только для новосёлов, но и в целом для нашего района. Жильё построено в рамках программы «Нұрлы жер». Желаем благополучия и счастья в новых домах!» – поздравил новосёлов аким Жанааркинского района Юржан Беккожин.

    Жулдыз Тулегенова вместе с мужем воспитывают четверых детей. Учитель начальных классов стояла в очереди на жильё десять лет. Все эти годы семья снимала квартиры. Ежемесячно на аренду жилья из семейного бюджета уходило около 50 тысяч тенге.

    «Живя в съёмных квартирах невозможно создать уют, ведь в любой момент тебя могут попросить съехать. Все эти годы мы ждали и верили, что обретём собственную крышу над головой. Нам выделили трёхкомнатный дом. Он с ремонтом. Нам всё нравится. Мы готовимся к переезду», – рассказала Жулдыз.

    Учитель казахского языка и литературы Акку Акимбекова тоже ждала своей очереди более десяти лет. Она в одиночку воспитывает четверых детей.

    «Я очень благодарна за новый дом, ведь это наша мечта с детьми. Мы устали переезжать с места на место. Теперь всё будет иначе. Мои дети счастливы», – поделилась Акку.

    Всего в очереди на жильё в Жанааркинском районе стоят 840 человек. Из них 133 по категории «многодетные семьи». До конца года новоселье в районе должны отпраздновать ещё 12 семей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье
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