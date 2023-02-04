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    Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области

    4 Февраля 2023, 23:45

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в результате отравления неизвестным веществом скончались двое сотрудников ТОО «Казспектрстрой», передает МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел 3 февраля в ТОО «Казспекторстрой», являющемся субподрядчиком компании «Саутс-Ойл».

    «По предварительной информации, у двух сотрудников товарищества диагностирована сердечная недостаточность, вызванная отравлением неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье 304 УК РК - «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в областном департаменте полиции.

    Назначены экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Кызылорда
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