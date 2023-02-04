Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в результате отравления неизвестным веществом скончались двое сотрудников ТОО «Казспектрстрой», передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 3 февраля в ТОО «Казспекторстрой», являющемся субподрядчиком компании «Саутс-Ойл».

«По предварительной информации, у двух сотрудников товарищества диагностирована сердечная недостаточность, вызванная отравлением неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье 304 УК РК - «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в областном департаменте полиции.

Назначены экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.