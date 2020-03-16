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    Два сотрудника Казмунайгаза находились под подозрением на наличие коронавирусной инфекции

    16 Марта 2020, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два сотрудника Казмунайгаза находились под подозрением на наличие коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по связям с общественностью компании.

    АО НК «КазМунайГаз»,принимая во внимание режим чрезвычайного положения и осознавая ответственность перед своими работниками и всеми заинтересованными сторонами, а также следуя принципам открытости и прозрачности, сообщает о принятии в компании комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

    «Считаем необходимым проинформировать общественность о том, что два сотрудника центрального аппарата компании находились под подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Один из сотрудников находился в одном самолете вместе с больным коронавирусной инфекцией на рейсе из Франкфурта в город Нур-Султан. Второй сотрудник летел этим же бортом из Нур-Султана в Алматы. Сотрудники, согласно алгоритму, сдали тест на наличие COVID-19, результаты оказались отрицательными. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина «О введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» наши сотрудники относятся к категории «потенциальный контакт» и находятся на домашнем карантине», - отметили в компании.

    Приняты беспрецедентные меры по обеспечению максимальной безопасности работников группы компаний КМГ:

    проводится дезинфекция и обработка офисных и производственных помещений. Среди сотрудников проводится разъяснительная работа по мерам личной гигиены.

    Отменены все виды командирования работников всей группы КМГ как в зарубежные страны, так и по территории Казахстана.

    Отменены все массовые мероприятия.

    В местах массового скопления людей на производстве осуществляются все необходимые меры по дезинфекции, а также замеры температуры у работников;

    Не менее 50% административных работников переводятся на дистанционную форму работы;

    В центральном аппарате и во всех дочерних организациях созданы специальные оперативные штабы.

    «Безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной производственной деятельности являются приоритетами для КМГ.

    На 16 марта сотрудников с коронавирусной инфекцией не выявлено. Все предприятия КМГ работают в штатном режиме.

    Добыча нефти и газа, транспортировка и переработка на нефтеперерабатывающих заводах осуществляются в штатном режиме, дефицита в нефтепродуктах не наблюдается», - добавили в компании.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    КазМунайГаз Пневмония в Китае
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