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    Два скотокрада похитили 4 лошадей у жителя Туркестанской области

    30 Декабря 2022, 14:02

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двух скотокрадов задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Отырарский районный отдел полиции с заявлением о краже скота обратился местный житель. По словам мужчины, неизвестные похитили у него четырех лошадей, которые паслись на пастбище. Ущерб потерпевшему составил около 2 млн тенге.

    Факт зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Сотрудники полиции установили в качестве подозреваемых двух местных жителей. Одного из скотокрадов задержали в Отырарском районе, а другого доставили из Шымкента.

    Двое подозреваемых совершили скотокрадство по предварительному сговору. Они погрузили бесхозных лошадей на свой автотранспорт и продали их. Полученные деньги потратили на собственные нужды. Проводится досудебное расследование.


    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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