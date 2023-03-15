Два сельских округа планируют переименовать в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двум сельским округам Буландынского района Акмолинской области могут присвоить казахские названия. Об этом говорится в совместном проекте постановления акимата и решения маслихата, опубликованном на портале «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, предлагается переименовать:



- Ергольский сельский округ Буландынского района Акмолинской области - на сельский округ Тоқтамыс Буландынского района Акмолинской области;

- Карамышевский сельский округ Буландынского района Акмолинской области - на сельский округ Шұбарағаш Буландынского района Акмолинской области.

«Данное решение предложено в целях исполнения Дорожный карты по переименованию населенных пунктов и их составных частей, имеющих идеологически устаревшие названия в Акмолинской области на 2022-2025 года», - говорится в пояснительной записке.

Настоящие совместные постановления акимата Акмолинской области и решения Акмолинского областного маслихата вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня их первого официального опубликования.



