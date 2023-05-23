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    Два самолета FlyArystan столкнулись с птицами

    23 Мая 2023, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два самолета казахстанского лоукостера FlyArystan столкнулись с птицами. Это воздушные суда, которые летели по направлениям Туркестан – Астана и Костанай – Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эту информацию подтвердили в контакт-центре авиакомпании. Они уточнили, что из-за столкновения задерживаются другие рейсы: Астана – Костанай и Костанай – Шымкент. Вылеты перенесены на 18:15 часов и 20:00 часов.

    «По билетам – осуществляется полный возврат либо перебронь на другую дату. Это бесплатно», - сообщили в контакт-центре.

    На прошлой неделе самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку из-за удара молнии, в связи с чем был задержан рейс по направлению Туркестан – Стамбул.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Происшествия Авиация
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