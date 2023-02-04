Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два рыбака провалились под лед и утонули в Жамбылской области

    4 Февраля 2023, 17:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Два рыбака провалились под лед во время рыбалки в Шусском районе. Происшествие случилось 3 февраля днем в 40 километрах от Шу на водохранилище Тасоткель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Рыбаки сидели в 50 метрах от береговой линии, когда лед треснул и люди пошли на дно. Тело одного мужчины удалось вытащить практически сразу. А второго спасателям пришлось искать.

    Сегодня около 10 утра тело второго утонувшего обнаружено и извлечено из воды. Несоблюдение правил безопасности на льду приводит к таким последствиям. Тем более на юге лед довольно хрупкий.

    МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать правила и не подвергать свои жизни опасности.

    Выезжая на отдых или рыбалку, помните об элементарных мерах безопасности. Необходимо обезопасить себя, используя спасательные жилеты. Не выезжайте в темное время на заснеженные участки и лед, так как неизвестно, какая толщина льда, а это может привести к печальным последствиям.


    Фото:пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Происшествия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК
    Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
    Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели
    Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров