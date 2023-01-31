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    Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Павлодаре

    31 Января 2023, 10:08

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии в Павлодаре пострадали два ребенка и женщина. Их доставили в медучреждения города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    30 января в 12:30 напротив дома 60/1 по улице Катаева столкнулись два автомобиля – «Mitsubishi Outlander» и «ВАЗ-21114».

    «В результате ДТП пассажиры ВАЗа – дети 2020 и 2022 годов рождения – с различными травмами госпитализированы в больницу. По данному факту правоохранители проводят проверку, назначены необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Как уточнили в областной станции скорой помощи, помимо детей травмы получила 36-летняя женщина. Детей доставили в детскую областную больницу, женщину – в первую городскую.

    Автотранспорт водворили на штрафную стоянку.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область ДТП Происшествия Транспорт
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