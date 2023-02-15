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    Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном временно закрыты на реконструкцию

    15 Февраля 2023, 19:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Два пограничных таможенных поста на границе с Узбекистаном с 15 февраля приостановят пропуск граждан и легковых авто на время реконструкции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Таможенного комитета Узбекистана.

    «Согласно сообщению, поступившему из Республики Казахстан по дипломатическим каналам, в связи с реконструкцией пунктов пропуска «Казыгурт» («С. Нажимов») и «Атамекен» («Сырдарья») с 15 февраля временно приостанавливается пропуск граждан, автобусов и легковых автомобилей», - сообщает Таможенный комитет.

    В ведомстве добавили, что возможность пересекать границу на этих пунктах на время реконструкции останется только у грузового транспорта с грузоподъемностью более 3,5 тонны.

    В качестве альтернативы граждане могут передвигаться через пункты пропуска «Гишткуприк» и «Яллама», которые работают круглосуточно, и пункты пропуска «Малик» и «Ок олтин», которые работают в светлое время суток.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Транспорт Узбекистан Общество Граница
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