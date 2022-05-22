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    Два пострадавших при взрыве в Шымкенте находятся в стабильно тяжелом состоянии – облздрав

    22 Мая 2022, 17:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова заявила, что пациенты перинатального центра в Шымкенте передислоцированы в другие учреждения, передает МИА «Казинформ».

    «Пациенты №1 областного перинатального центра в Шымкенте, рядом с которым вчера произошел взрыв, передислоцированы в здание областного перинатального центра №2, в городские больницы №1,2 Шымкента, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов», - сообщила сегодня на пресс-конференции в регионе Магрипа Ембергенова.

    «Совместно с начальником управления Общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 6 пациентов - средней степени тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены», - проинформировала сегодня представитель Министерства здравоохранения.

    «Организационные мероприятия по изменению маршрута госпитализации новорожденных и беременных продолжаются. Все беременные и новорожденные находятся на особом контроле», - отметила М. Ембергенова.

    «Оценку по полученному ущербу зданию и оборудованию будет давать специально созданная комиссия, также по проверке частных аптек», - резюмировал на пресс-конференции руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов.

    Вчера в Шымкенте в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв. Жертвами трагического происшествия стали два мужчины и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней от роду. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Минздрав РК Здравоохранение Шымкент Взрыв Врачи
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