Два пострадавших при взрыве в Шымкенте находятся в стабильно тяжелом состоянии – облздрав

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова заявила, что пациенты перинатального центра в Шымкенте передислоцированы в другие учреждения, передает МИА «Казинформ».

«Пациенты №1 областного перинатального центра в Шымкенте, рядом с которым вчера произошел взрыв, передислоцированы в здание областного перинатального центра №2, в городские больницы №1,2 Шымкента, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов», - сообщила сегодня на пресс-конференции в регионе Магрипа Ембергенова.

«Совместно с начальником управления Общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 6 пациентов - средней степени тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены», - проинформировала сегодня представитель Министерства здравоохранения.

«Организационные мероприятия по изменению маршрута госпитализации новорожденных и беременных продолжаются. Все беременные и новорожденные находятся на особом контроле», - отметила М. Ембергенова.

«Оценку по полученному ущербу зданию и оборудованию будет давать специально созданная комиссия, также по проверке частных аптек», - резюмировал на пресс-конференции руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов.

Вчера в Шымкенте в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв. Жертвами трагического происшествия стали два мужчины и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней от роду. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города.



