Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два поселка затопило в Алматинской области из-за дождя

    22 Мая 2022, 23:03

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в селах Байгазы и Когалы в результате дождя вода прошла по нескольким улицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы сняли на видео затопленные улицы и дворы: «Топит Кербулакский район, село Когалы, улицы Тобаякова и Панфилова», - сообщается в сети Instagram.

    В ДЧС Алматинской области отметили, что сообщений о подтоплениях сел не было, однако в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в селе Байгазы Кербулакского района, в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока, поднялся уровень воды в реке Байгазы.

    «Вышедшая вода из русла реки прошла по улице Абая с подтоплением двух огородов и частично дворовых территорий жилых домов по улице Абая. По состоянию на 18.00 часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная», - уточнили в пресс-службе ДЧС.

    Также сообщается, что в Кербулакском районе, в селе Когалы, в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошло формирование склонового стока, впоследствии вода прошла по улицам Панфилова, Жандосова и Тобаякова, а также по одной дворовой территории по улице Жандосова. Подтоплений домов нет.

    «По состоянию на 18.00 часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет, обстановка стабильная. Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС Алматинской области», - пояснили в ведомстве,

    22 мая участок трассы Алматы-Оскемен размыло из-за обильных осадков. На данный момент этот отрезок дороги закрыт.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске