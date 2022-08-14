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    • Два павлодарца едва не погибли ночью в Иртыше

    14 Августа 2022 17:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Спасатели в Павлодаре вытащили из реки двух тонувших мужчин, которые решили переплыть Иртыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.

    Двое мужчин едва не погибли в районе центральной набережной. Тонущих горожан заметили прохожие, они вызвали полицейских.

    «В 00:50 поступило сообщение от оператора «102» о том, в районе церкви тонут два человека. Спасатели вытащили из воды мужчин 39 и 48 лет, подняли их на борт катера и доставили на спасательную станцию», – рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

    Спасателям мужчины пояснили, что хотели переплыть Иртыш.

    В ДЧС добавили, что спасенные были трезвые, в медицинской помощи не нуждались.
    #Павлодарская область #Происшествия #Павлодар
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