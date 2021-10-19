Два пассажира погибли в ДТП на трассе «Нур-Султан-Петропавловск»

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – В ДТП, произошедшем на трассе «Нур-Султан-Петропавловск», погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 18 октября текущего года в 00:46 в дежурную часть Аккольского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от неизвестного лица о том, что на 387-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» около села Красный Горняк произошло ДТП.

«Предварительно установлено, что водитель автомашины марки «Газель», 30-летний житель города Нур-Султана, перевозивший неисправный автомобиль марки «Toyota Camry», двигаясь в направлении столицы, допустил столкновение с впереди стоящей автомашиной марки «MAN» под управлением 27-летнего жителя города Нур-Султана. В результате ДТП два пассажира автомашины марки «Газель» - 34- и 29-летние жители города Нур-Султана от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины марки «Газель» госпитализирован в Центральную больницу Аккольского района с различными телесными повреждениями», - пояснили в ведомстве.

Оба водителя трезвы. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».