Два овощехранилища планируется построить в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в целях обеспечения объемов производства социально-значимых продуктов питания для населения, планируется увеличивать объемы производства картофеля и овощей, а также строить современные овощехранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году, по данным руководства управления сельского хозяйства, планируется засеять социально-значимые культуры— гречиха на 16,3 тысячи га, картофеля - на 3811 га, а также овощей - 1058 га. Объемы производства картофеля и овощей в перспективе планируется увеличивать, это связано будет с вводом новых орошаемых земель.

«В целях увеличения обеспечения населения области картофелем и овощами необходимо увеличивать их производство в организованных хозяйствах: в 2024 году картофель - до 4,4 тысячи га, овощей - до 1,3 тысячи га; в 2025 году картофель - до 4,9 тысячи га, овощей - до 1,4 тысячи га, - сообщил руководитель управления Тимур Бисимбаев. — Для хранения выращенной продукции в сельхозформированиях имеется 62 овоще-картофелехранилищ общей емкостью хранения 82 тысячи тонн, из них всего 15 оборудованы климат-контролем. В 2022 году введено в эксплуатацию одно овощехранилище емкостью 5 тысяч тонн с климат-контролем.

Учитывая увеличение объемов производства продукции на поливных землях, в предстоящие два года планируется строительство двух современных овощехранилищ общей емкостью 10 тысяч тонн с климат-контролем».

Сумма инвестиционных вложений на ввод новых проектов, по данным сельхозуправления, составит 1,3 млрд тенге. Ввод проектов позволит обеспечить сохранность продукции до июня и увеличит емкости хранения с 82 до 92 тысяч тонн продукции.

Что касается развития орошаемых земель, до 2026 года в области планируется ввести в оборот 4,1 тысячи га новых орошаемых площадей в 6 районах области - Аркалык, Амангельдинский, Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский, Мендыкаринский районы.



