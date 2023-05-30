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    Два моста построят в одном из сел Атырауской области

    30 Мая 2023, 17:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два моста построят в Сагизском сельском округе самого отдаленном Кызылкогинского района Атырауской области. Об этом сообщил аким области Серик Шапкенов на встрече с жителями села Сагиз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «В марте из-за повышения уровня воды в реке Ногайты, протекающей через село Сагиз, в населенном пункте возникла угроза подтопления. Я ознакомился с работами, которые проводятся вдоль этой реки. На сегодня здесь необходимо провести расширение русла, укрепить берега и построить два моста. Ожидается, что строительство первого моста начнется в июне текущего года. Также в ближайшее время планируется разработка ПСД второго моста. На сегодня изыскиваются средства для проведения работ по расширению русла реки и укреплению берегов», - сообщили аким области.

    На встрече жители села подняли также вопрос о строительстве спорткомплекса в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». Согласно графика, работы начатые в 2021 году, должны были завершиться в апреле текущего года. Однако у подрядчика – ТОО «SCS Инжиниринг», наблюдается отставание от сроков. На сегодня строительство объекта завершено лишь на 33 процента. Аким области поручил ускорить строительство, взяв его на особый контроль.

    Глава региона предупредил, что если в течение полутора месяцев работа не будет налажена, договор с подрядной компанией будет расторгнут.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат
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