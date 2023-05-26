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    Два млн тенге отдала мошенникам 89-летняя павлодарка

    26 Мая 2023, 11:25

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожилая павлодарка отдала два миллиона тенге мошенникам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как рассказали в областном департаменте полиции, 89-летней горожанке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Пенсионерка, у которой действительно была дочь, взволнованно спросила, что же делать в такой ситуации. А дальше все пошло по старому сценарию: чтобы уладить проблемы, необходимы деньги – 5 млн тенге. Женщина сказала, что такой суммы у нее нет, а есть только два миллиона.

    Матери подробно объяснили схему передачи денег. Спустя некоторое время в дверь квартиры позвонили, и женщина на пороге увидела незнакомца, которому передала свои сбережения. Через некоторое время домой пришла дочь, и в это время на домашний телефон вновь позвонили и сказали, что не хватает денег. Тогда дочь поняла, что мать попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции области совместно с коллегами из столицы установили и задержали 34-летнего жителя Астаны. На допросе он пояснил, что в мобильном приложении «Telegram» нашел объявление, где требовались услуги курьера для перевозки денежных средств. Пройдя по ссылке, начал диалог с неизвестным ником, который пояснил, что его зарплата – это 10% от каждого перевода и перевозки денег. Он охотно согласился сотрудничать и по указанию неизвестного забирал деньги и переводил их на различные счета банков второго уровня», – сообщили в пресс-службе департамента.

    За участие в совершении уголовного правонарушения в отношении курьера проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК. С начала года в регионе зарегистрировано 294 факта интернет-мошенничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Борьба с преступностью Криминал Мошенничество
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