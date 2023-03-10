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    Два кроссовера присвоил актюбинец под предлогом перевозки

    10 Марта 2023, 18:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два кроссовера присвоил актюбинец под предлогом перевозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию обратился житель Шымкента с заявление о том, что неизвестное лицо, обещая привезти два кроссовера из Актау в Астану, завладел автомашинами.

    В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Установлено, что, представившись водителем автовоза, он обещал перевезти автомашины. Затем нанял автовоз до Актобе, чтобы «замести следы» перегрузил автомобили на другой автовоз и отправил в Алматы.

    Две машины Mitsubishi Montero Sport изъяты в Алматы и возвращены владельцу. Начато досудебное расследование по статье 190 ч. 4 п. 2 УК РК.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт МВД РК
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