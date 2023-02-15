Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica» на выборы в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Respublica» представила партийный список из 25 человек. Вместе с тем, в ЦИК поступили официальные заявления от двух человек об исключении их из партийного списка. Заявление Иманашева Дархана Сериковича от 10 февраля 2023 года поступило в ЦИК 14 февраля текущего года. Заявление Султанова Олжаса Абзаловича от 11 февраля 2023 года поступило в ЦИК РК 14 февраля 2023 года», - сказал член ЦИК РК Шавкат Утемисов.

В соответствии с пунктом первым статьи 90 КЗ «О выборах» на основании их заявления ЦИК подготовлены проекты решения об исключении Дархана Иманашева и Олжаса Султанова из партийного списка.

Ранее сообщалось, что ЦИК РК не допустила к участию в выборах кандидата от партии «Respublica» Сырымбека Тау. Партия «Respublica» подала документы в ЦИК РК 8 февраля.

Список кандидатов в депутаты от партии «Respublica» был опубликован ранее.



