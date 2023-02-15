Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica»

    15 Февраля 2023, 15:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica» на выборы в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия «Respublica» представила партийный список из 25 человек. Вместе с тем, в ЦИК поступили официальные заявления от двух человек об исключении их из партийного списка. Заявление Иманашева Дархана Сериковича от 10 февраля 2023 года поступило в ЦИК 14 февраля текущего года. Заявление Султанова Олжаса Абзаловича от 11 февраля 2023 года поступило в ЦИК РК 14 февраля 2023 года», - сказал член ЦИК РК Шавкат Утемисов.

    В соответствии с пунктом первым статьи 90 КЗ «О выборах» на основании их заявления ЦИК подготовлены проекты решения об исключении Дархана Иманашева и Олжаса Султанова из партийного списка.

    Ранее сообщалось, что ЦИК РК не допустила к участию в выборах кандидата от партии «Respublica» Сырымбека Тау. Партия «Respublica» подала документы в ЦИК РК 8 февраля.

    Список кандидатов в депутаты от партии «Respublica» был опубликован ранее.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции – эксперт о выборах депутатов
    Предстоящие парламентские выборы обсудили казахстанские дипломаты с таджикскими экспертами
    Электоральную культуру обсудили эксперты КИСИ в Жезказгане
    В рамках проекта «Жер аманаты» в сельскохозяйственный оборот будет введено 345 тысяч га земель
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров