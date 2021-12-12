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    Два человека погибли в столкновении фуры и легкового авто в Атырау

    12 Декабря 2021, 16:13

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ДТП произошло на автодороге Атырау - Доссор. В пригородном микрорайоне Жулдыз нигде не зарегистрированный автомобиль автомобиль «ВАЗ-2115» с госномером России произвел столкновение с грузовым автомобилем, следовавшим по маршруту в направлении поселка Доссор. В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля «ВАЗ-2115» ,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Проводится расследование обстоятельств ДТП. Иная информация не подлежит распространению в соответствии со статьей 201 УПК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
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