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    Два человека погибли в ДТП на трассе в ЗКО

    21 Февраля 2023, 16:07

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На 241-м км автодороги Самара - Шымкент, в 3 км от поселка Махамбет, 30-летний водитель автомашины Toyota Alphard допустил лобовое столкновение с Hyundai Santa Fe под управлением 57-летнего водителя.На месте происшествия скончался 29-летний пассажир автомашины Toyota и 56-летняя пассажирка Hyundai. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Оба водителя и трое пассажиров с различными травмами доставлены в Уральскую городскую больницу.

    Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены все соответствующие экспертизы.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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