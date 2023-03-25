Два человека погибли при взрыве и пожаре на шоколадной фабрике в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и еще девять пропали без вести в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге (штат Пенсильвания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкоц на The Associated Press.

Как сообщается, взрыв произошел в 16:57 по местному времени. Здание фабрики обрушилось, повреждено соседнее строение. По словам начальника городской полиции Уэйна Холбена, причина взрыва пока не установлена.

Пресс-секретарь больницы Уэст-Рединга Джессика Безлер сообщила, что в результате ЧП восемь человек были госпитализированы.







