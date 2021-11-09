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    Два человека погибли при ДТП в Актау

    9 Ноября 2021, 12:34

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и один пострадал при дорожно-транспортном происшествии в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    По информации полиции, 8 ноября в 21:49 произошла авария между 17 и 18 микрорайонами.

    Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не уступил дорогу автомобилю марки «Toyota Corolla» и совершил столкновение.

    «В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия от полученных травм. Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу», - сообщили в полиции региона. По факту ДТП ведётся досудебное расследование.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ДТП Происшествия Транспорт Видео Мангистауская область Регионы
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