Два человека погибли от отравления угарным газом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Два человека погибли от отравления угарным газом в поселке Доссор Макатского района Атырауской области. Еще три человека доставлены в больницу с отравлением из пригородного поселка Томарлы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, трагический случай произошел в поселке Доссор Макатского района. Где в одной из квартир двухэтажного дома были найдены тела мужчин 1977 и 1976 годов рождения. Оба они отравились угарным газом.

В ходе расследования выяснилось, что причиной трагедии стало нарушение правил пользования отопительной печью, работающей на природном газе.

Три человека отравились ночью угарным газом и в пригороде Атырау в поселке Томарлы. 46-летние мужчина и женщина, а также 13-летний подросток были доставлены в больницу.



