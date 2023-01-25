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    Два человека погибли от отравления угарным газом в Атырауской области

    25 Января 2023, 12:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Два человека погибли от отравления угарным газом в поселке Доссор Макатского района Атырауской области. Еще три человека доставлены в больницу с отравлением из пригородного поселка Томарлы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, трагический случай произошел в поселке Доссор Макатского района. Где в одной из квартир двухэтажного дома были найдены тела мужчин 1977 и 1976 годов рождения. Оба они отравились угарным газом.

    В ходе расследования выяснилось, что причиной трагедии стало нарушение правил пользования отопительной печью, работающей на природном газе.

    Три человека отравились ночью угарным газом и в пригороде Атырау в поселке Томарлы. 46-летние мужчина и женщина, а также 13-летний подросток были доставлены в больницу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия ДЧС Отопительный сезон
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