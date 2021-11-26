Два человека госпитализированы после ДТП с участием лошадей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО два человека госпитализированы после ДТП с участием лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь на 26 ноября около 00:30 в дежурную часть ОП Тайыншинского района поступило телефонное сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Двое работников местных предприятий возвращались домой на автомашине ВАЗ-2115, когда на дорогу внезапно выбежали несколько лошадей.

Одна из них вместе с жеребенком попала под колеса машины. От удара животные погибли на месте, водитель и пассажир получили травмы. Оба госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.

Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что несколько лошадей отбились от пасущегося невдалеке табуна. В отношении табунщика составлены административные протоколы за нарушение правил выпаса и нарушение правил дорожного движения.

«Предотвращение подобных происшествий — одна из целей борьбы с вольным выпасом, проводимой сотрудниками полиции на постоянной основе. Также обращаем внимание водителей на то, что в зимних условиях управление транспортными средствами может быть затруднено. Просим соблюдать бдительность на дорогах, снижать скорость вблизи населённых пунктов, строго следовать требованиям ПДД», — говорит и.о. начальника ОП района Аргын Аманбаев.

Всего по области с начала года зарегистрировано свыше 2,5 тысяч фактов вольного выпаса. В спецзагоны до установления владельцев было помещено около 8,5 тысяч животных.