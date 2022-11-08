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    Два автобуса столкнулись в Алматы

    8 Ноября 2022, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на пересечении улиц Толе би – Абылай-хана столкнулись два автобуса. Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ужасная авария в самом центре на Толе би – Абылай-хана, два автобуса залетели в парк, столкнувшись. Бедные пассажиры, много пострадавших», - написала очевидец происшествия в Facebook.

    В управлении городской мобильности Алматы ответили, что специалисты на месте, будут проведены соответствующие работы компетентными органами.

    Ранее также сообщалось о столкновении автобуса с жилым домом в Алматы, в результате которого пострадали семь человек.

    Фото: facebook.com/Гульмира Илеуова

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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