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    ДТП в Австрии: один человек погиб, более 30 пострадали

    27 Февраля 2023, 01:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На юге Австрии один человек погиб, более 30 ранены в результате ДТП. Автобус с туристами упал с насыпи, несколько раз перевернулся и рухнул на крышу офисного здания. Из числа пострадавших пять человек, в том числе водитель, находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Сообщается, что группа мужчин возвращалась с мальчишника перед свадьбой одного из них, и единственным погибшим оказался именно жених.

    Но число жертв могло быть и больше: сразу за автобусом ехала пожарная машина, ее экипаж немедленно начал спасательные работы. Кроме того, рядом находилось и местное отделение Красного Креста, что позволило без промедлений оказать первую помощь и эвакуировать раненых.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Мировые новости Австрия
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