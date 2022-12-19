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    ДТП с волейбольной командой: трое из пяти прооперированных детей пришли в сознание

    19 Декабря 2022, 15:35

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пять операций провели актюбинские врачи детям из волейбольной команды, пострадавшей в ДТП 17 декабря. О состоянии прооперированных рассказал на брифинге руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, в тот день в ДТП на трассе «Актобе-Болгарка-Шубакудук» попали 11 человек, в том числе 9 детей, 1 ребенок умер на месте. 8 детей и тренер были госпитализированы.

    «С 17 на 18 декабря мы провели операции 5 детям, они получили различные травмы, в том числе травмы головы, грудной клетки, переломы костей плеча, бедра, разрыв селезенки. Были вызваны экстренные бригады. Сегодня третьи сутки, состояние детей стабильно тяжелое, динамика положительная. Из 5 детей трое пришли в сознание, двое детей подключены к аппаратам ИВЛ. Есть положительная динамика. Еще 4-5 дней мы будем держать их в медикаментозном сне, учитывая травмы головы. Трое детей находятся в отделении хирургии, ходят. Один из них получил перелом челюсти, без смещения. Лечение получают, лекарствами обеспечены. В больнице скорой медицинской помощи находится один взрослый - тренер. Его состояние тяжелое, он в коме, подключен к ИВЛ. У него сломано 6-7 позвонков, сотрясение головного мозга», - сказал Р. Исаев.

    По его словам, через 4-5 дней детей, подключенных к ИВЛ, попробуют разбудить. Учитывая, что дети восстанавливаются быстрее, медики ожидают их быстрое выздоровление.

    Р. Исаев также добавил, что вчера из Астаны в Актобе прибыли его коллеги вместе с вице-министром здравоохранения - детский травмотолог, нейрохирург, анестезиолог-реаниматолог.

    «Они осмотрели детей, по операциям и лечению нет замечаний», - сказал Р. Исаев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Здравоохранение
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