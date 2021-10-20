ДТП с участием полицейского произошло в Караганде, погиб ребенок

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде произошло ДТП. К сожалению, в результате столкновения двух авто, погиб годовалый ребёнок. За рулём одной из машин был сотрудник полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 19 октября в 21:45 на пересечении проспекта Республики и улицы Дюсембекова. 37-летний сотрудник полиции, возвращаясь домой после смены, проехал на жёлтый сигнал светофора и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2114» под управлением 29-летнего водителя.

«В результате ДТП от полученных травм скончался годовалый пассажир автомашины «ВАЗ-2114». Водитель автомашины и 27-летней пассажир с различными травмами доставлены в медучреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. 37-летний водитель автомашины «Мерседес» водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.