ДТП с участием 9 авто произошло на дороге Астана-Петропавловск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием 9 автомобилей произошло 8 января на 236 км автодороги Астана-Петропавловск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Предварительно установлено, что 34-летний житель Петропавловска на ВАЗ 2109, не учитывая дорожно-метеорологические условия, допустил столкновение с впереди идущей автомашиной Chevrolet Cobalt под управлением 64-летнего астанчанина и автомашиной Volvo под управлением 38-летнего жителя Республики Беларусь. Затем произошло столкновение еще 6 автомашин: Renault Sandero, Газель, две Toyota Camry, Daimler Chrysler и Toyota Prado.

В результате ДТП в ТОО «Авиценна Бурабай» доставлены 2 водителя и 7 пассажиров в возрасте от 19 до 49 лет.

В отношении 6 водителей в составлены административные протоколы по ст. 610 ч.1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

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