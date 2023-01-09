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    ДТП с участием 9 авто произошло на дороге Астана-Петропавловск

    9 Января 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием 9 автомобилей произошло 8 января на 236 км автодороги Астана-Петропавловск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Предварительно установлено, что 34-летний житель Петропавловска на ВАЗ 2109, не учитывая дорожно-метеорологические условия, допустил столкновение с впереди идущей автомашиной Chevrolet Cobalt под управлением 64-летнего астанчанина и автомашиной Volvo под управлением 38-летнего жителя Республики Беларусь. Затем произошло столкновение еще 6 автомашин: Renault Sandero, Газель, две Toyota Camry, Daimler Chrysler и Toyota Prado.

    В результате ДТП в ТОО «Авиценна Бурабай» доставлены 2 водителя и 7 пассажиров в возрасте от 19 до 49 лет.

    В отношении 6 водителей в составлены административные протоколы по ст. 610 ч.1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

    Кадр из видео
    Астана Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК Дороги
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