Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    ДТП с пассажирскими автобусами произошли в трех провинциях Турции

    24 Января 2022, 20:55

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Из-за плохих погодных условий в некоторых регионах страны участились случаи дорожно-транспортных происшествий, имеются жертвы и пострадавшие, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкое издание «TRThaber».

    На северо-западе Турции и в центральной части страны на протяжении четырех дней идет обильный снегопад. Коммунальные службы не успевают расчистить дороги. На автотрассах, в снежных завалах все еще остаются люди.

    Сразу в трех провинциях страны Стамбуле, Токате и Амасье произошли ДТП с участием междугородних автобусов. По некоторым данным, 4 человека погибли, 48 человек пострадали.

    В следовавшем из Текирдага в Анталью пассажирском автобусе находилось 25 человек. Сильно заснеженная дорога сопровождалась плохой видимостью и гололедом. В результате чего водитель автотранспорта, не справившись с управлением, снес ограждение и вылетел в кювет. Из-за ДТП пострадало 18 человек, водитель и 2 пассажира погибли на месте.

    Направлявшийся в Эрзурум междугородний автобус в близи поселка Чалкара перевернулся в следствии сильного гололеда. По первичным данным, 1 человек умер, 18 человек пострадали.

    В центре города провинции Амасья пассажирский автобус из-за скользкой дороги протаранил придорожные ограждения. С незначительными травмами и различными ушибами 12 пассажиров доставлены в больницы населенного пункта.

    В данное время все службы регионов работают в усиленном режиме. На места происшествий прибывают бригады скорой медицинской помощи, пожарная служба и полиция. Спасатели оказывают первую помощь и доставляют людей в близлежащие медучреждения.

    По данным Посольства Казахстана в Турции, среди погибших и пострадавших в результате ДТП граждан Казахстана нет.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    ДТП Происшествия Турция Погода Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай