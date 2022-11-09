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    ДТП с автобусами в Алматы: состояние пострадавших стабильное, водитель потерял память

    9 Ноября 2022, 16:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи городской клинической больницы №4 Алматы сообщили, что состояние пострадавших в жестком ДТП с участием двух автобусов, стабильное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После ДТП в городскую клиническую больницу №4 были доставлены шестеро пациентов.

    «В наше отделение нейрохирургии поступили четыре человека - две женщины и два мужчины. Их состояние стабильное, средней степени тяжести. Получают консервативное лечение. У всех черепно-мозговые травмы. У некоторых пациентов есть ретроградная амнезия, то есть потеря памяти. В том числе и у водителя», - сказал заведующий отделением нейрохирургии ГКБ №4 Нуржан Ажибеков.

    В отделении политравмы горбольницы №4 находятся еще два человека.

    «В нашем отделении находятся двое пациентов - мужчина и женщина. Состояние обоих стабильное. Никаких угроз для жизни нет. Всю необходимую помощь оказываем в полном объеме. Диагноз пациентов: черепно-мозговая травма, травма опорно-двигательного аппарата, у пациентки травма грудной клетки. Провели операцию после стабилизации состояния. Они ходят, самостоятельно передвигаются», - добавил заведующий отделением политравмы ГКБ №4 Даурен Тусупов.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в больницы города госпитализированы 9 человек, состояние у всех средней тяжести, стабильное. Два человека находятся в БСНП. Один ребенок 2013 года рождения поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи с диагнозом: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины и раны лобной области и носа, ушибы. Госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

    8 ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана в Алматы произошло жесткое столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов. Видео появилось в Сети. В результате за медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализированы девять пострадавших. Один умер на месте происшествия.

    Фото: facebook.com/Гульмира Илеуова

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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