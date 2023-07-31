Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    ДТП c туристами в Турции: скончался один из пострадавших казахстанцев

    31 Июля 2023, 15:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром в результате тяжелых травм скончался один из казахстанских туристов, пострадавших в результате ДТП в Алании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сын погибшего гражданина РК прибыл сегодня в Анталью и находится сейчас с нашими дипломатами. Ему оказывается вся необходимая помощь и содействие», - сообщили в МИД РК.

    Напомним, в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы.

    Сообщалось, что из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Туризм ДТП Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
    Огненное ЧП: в Турции эвакуировали шесть деревень из-за лесного пожара
    Женщина погибла в ДТП в Актобе
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 10 человек погибли при крушении частного самолета в России