Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Дружинников готовят спасатели в ВКО

    28 Мая 2022, 18:50

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели ДЧС ВКО обучают дружинников, которые будут дежурить на пляжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    Профессиональными спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО начато обучение дружинников. В приоритете безопасность граждан на водоемах, поэтому программа выстроена так, чтобы обучающиеся освоили правила оказания первой помощи утопающему, навыки действий, когда терпят бедствие на воде и пользоваться спасательными средствами, технику патрулирования на лодках. В обучении дружинников активное участие принимают и специалисты Восточно-Казахстанского филиала Красного полумесяца Республики Казахстан.

    На сегодняшний день обучено 30 дружинников, в планах еще как минимум столько же человек.

    По окончанию учебного процесса выдается специальное удостоверение.

    Спасатели щепетильно подходят и к вопросам детской безопасности. На дополнительной основе проводится профилактическая работа с детьми. В регионе порядка 394 ребятишек посетили спасательные подразделения и прошли курсы по основам безопасности. Эта работа будет продолжаться весь летний период. Вместе со спасателями дети разбирают происшествия, которые случаются на воде и обсуждают, как подобных ситуаций избежать.

    «Именно знания и навыки, полученные на таких уроках, окажут помощь ребятам в экстренной ситуации и не дадут растеряться», - рассказал начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО Айдос Нусупбаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Общество ДЧС Усть-Каменогорск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации
    Сирены прозвучат в Астане
    Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов
    Село Талица и другие населенные пункты находятся в безопасной зоне – ДЧС области Абай
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая