Древний некрополь в центре Парижа обнаружили археологи

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французские ученые сообщили о новом удивительном открытии, сделанном в самом центре Парижа: 50 захоронений обнаружены в двух шагах от оживленной станции метро. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Каким-то образом некрополь оставался нетронутым, несмотря на многочисленные строительные проекты на протяжении многих лет, а также сооружение железнодорожной станции Порт-Рояль на левом берегу Сены в 1970-х годах.

Он был обнаружен в этом году, когда планы по созданию нового выхода со станции привели к археологическим раскопкам. Находка позволяет получить представление о том, какой была жизнь в римском городе Лютеция, находившемся почти две тысячи лет назад на месте нынешнего Парижа.

История древнего города

Камий Колонна, антрополог из Национального института археологических исследований Франции рассказывает о «серьезных предположениях» относительно того, что здесь мог находится южный некрополь Лютеции.

Некрополь Сен-Жак - крупнейшее место захоронения в галло-римском городе Лютеция, был частично раскопан в 1800-х годах. Но тогда из могил были извлечены только артефакты, считавшиеся «ценными», скелеты и погребальные приношения остались нетронутыми. За участком не ухаживали, и с годами он снова скрылся под слоем земли, а его точное местоположение было утрачено. Новый участок некрополя, который археологи начали раскапывать в марте, ранее не был известен.

«Никто не видел его со времен античности», - подчеркнул директор института Доминик Гарсия.

Колонна говорит, что команда смогла датировать захоронение вторым веком нашей эры благодаря монете, найденной во рту одного из умерших.

Ритуалы, обряды и подношения

Считается, что останки 50 мужчин, женщин и детей принадлежат паризиям - галльскому народу, населявшему Лютецию, когда эта рыбацкая деревня находилась под контролем Римской империи. Современное название города и произошло от имени этих первых жителей нынешней столицы Франции.

Умерших хоронили в деревянных гробах, от которых ныне остались только гвозди. Более половины тел были похоронены с подношениями, включая керамические кувшины и кубки.

Иногда в гроб или в рот умершего клали монету, чтобы гарантировать душе безопасный путь в подземный мир. «Обол Харона» предназначался для платы паромщику, который в греческой мифологии перевозил души умерших через реку Стикс.

Французские археологи нашли в могилах личные вещи: украшения, заколки, ремни. Тела хоронили полностью одетыми, иногда рядом с ними клали несколько пар обуви, которые ученые смогли «обнаружить» по крошечным гвоздикам, использовавшихся для крепления подошв.

Колонна рассказывает, что обувь клали «либо к ногам умерших, либо рядом с ними, как подношение».

«В одной из могил мы обнаружили пять пар обуви, - добавила она. - Если ее аккуратно ставили рядом с телом, мы можем установить по гвоздям форму обуви и даже ее размер».

Археологи также нашли полный скелет свиньи и еще одного небольшого животного в яме, где, как считалось, животных приносили в жертву богам.

Начинается тщательный анализ

В отличие от последних раскопок некрополя Сен-Жак в 1800-х годах, на этот раз команда изъяла все предметы и планирует внимательно изучить каждый из них.

«Это позволит нам лучше понять жизнь паризиев через их похоронные обряды, узнать больше о них после расшифровки ДНК», - отметила Колонна.

Ученые также изучат керамические емкости, чтобы выяснить, что в них находилось - мед, масло или другие продукты.

Доминик Гарсия говорит, что находка интересна, поскольку древняя история французской столицы «в целом не очень хорошо известна», обнаруженные могилы «открывают окно в античный Париж».



