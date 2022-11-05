Древний каменный туннель обнаружили в Египте

КАИР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В прибрежном городе Александрия на севере Египта на глубине 13 метров обнаружен каменный туннель, две алебастровые головы и несколько глиняных сосудов. Об этом сообщило в четверг Министерство туризма и древностей Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Египетско-доминиканская археологическая группа обнаружила туннель в храме в Тапосирис Магна, селении, основанном фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до нашей эры. Длина туннеля - 1305 метров, высота -- 2 метра, говорится в заявлении ведомства.

«Археологи обнаружили рядом с храмом две алебастровые головы - голову человека эпохи Птолемеев, которая датируется периодом между 305-ым по 30-ый год до нашей эры, и голову сфинкса», - говорится в заявлении.

В ходе раскопок туннеля и археологических изысканий было установлено, что его часть погружена под воду в Средиземном море.

Эксперт по археологии Мухаммед Мустафа сообщил, что причиной затопления древних артефактов в Александрии стали землетрясения и климатические изменения.

Фото: Министерство туризма и древностей Египта/Синьхуа/



