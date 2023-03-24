Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Драку возле увеселительного заведения в Шахтинске предотвратила полиция

    24 Марта 2023, 12:10

    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - 22 марта около 23:50 часов около одного из увеселительных заведений Шахтинска Карагандинской области между посетителями произошел конфликт, переросший в драку. На место происшествия было направлено несколько патрульных экипажей, дежуривших на улицах города, которые предотвратили правонарушение. Об этом передает МИА «Казинформ» Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Было установлено, что происходит потасовка между неизвестными лицами. С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежания тяжких последствий один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции», - отметили в полиции.

    По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство». Проводится расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Житель области Улытау передал в полицию пистолет с 98-летней историей
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске