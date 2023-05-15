Дождливо и прохладно будет 16 – 18 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 16 - 18 мая 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града. Сильные дожди прогнозируются 16-17 мая на юго-западе, 16-18 мая на северо-западе и юге, 17-18 мая в центре, 18 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра», - говорится в прогнозе синоптиков.

По республике ожидается понижение температурного фона. В северной половине страны в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе, севере страны до 13-18 тепла, на остальной территории страны до 15-23 тепла.



