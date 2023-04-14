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    Дожди с переходом в снег, метель и заморозки ожидаются в Казахстане

    14 Апреля 2023, 02:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активный циклон с районов Черного моря будет определять погоду в республике - ожидается дождь, на севере, северо-западе, в центре - дождь с переходом в снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, северо-западе – гололед, низовая метель, на юге – пыльная буря, гроза, на западе, в центре – гроза, град.

    В Акмолинской области на северо-западе, юге, в Костанайской области в центре, юге, востоке, днем на западе, севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере Атырауской областей ожидается сильный дождь.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 14 апреля в столице ожидается дождь, в конце дня сильный дождь с переходом в снег. В конце дня ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный порывы 15-20 м/с. 15 апреля временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 15 апреля ночью и днем до 5-7 мороза.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Казгидромет Погода
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