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    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 9 мая

    9 Мая 2023, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 мая на западе, северо-западе, севере Казахстана с прохождением ложбины циклона и связанными с ней фронтальными разделами пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе, западе – пыльная буря, днем на западе РК - град.

    На севере Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    В центральной части Костанайской области, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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