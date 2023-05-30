Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 30 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на северо-западе, в южной половине республики ожидается ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Атырауской, на юге Мангистауской, Актюбинской, на юге, в центре Костанайской, на юго-востоке Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской, Кызылординской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Атырауской, Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.