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    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 27 – 29 мая

    26 Мая 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 27 - 29 мая 2023 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики - погода без осадков. Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики – пыльная буря. По РК ожидается повышение дневных температур воздуха: в западных регионах до +32+37, на северо-западе до +30+35, на севере до +20+30, в центре до +20+28, на юге до +30+38, на юго-востоке небольшое понижение

    до +20+25, в горных районах +10+15, на востоке основной фон +23+28», - говорится в прогнозе синоптиков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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