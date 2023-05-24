Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 – 27 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 25 - 27 мая 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, лишь на северо-западе республики, с отрогом антициклона, - погода без осадков. Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге страны – пыльные бури. Основной температурный фон по Казахстану днем: в западных регионах 27-35 тепла, на северо-западе - 25-30 тепла, на севере, востоке, в центре небольшое понижение до 18-27 тепла, на юге небольшое повышение до 25-33 тепла, на юго-востоке до 23-30 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.



