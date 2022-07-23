Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 23 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 июля под влиянием фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на западе страны - град, на юго-западе – пыльная буря, на севере ночью и утром - туман. Лишь на юге и юго-востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, на юге Алматинской, Костанайской, Мангистауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.

Днем на большей части Жамбылской, на юге Кызылординской, на западе и в пустынных районах Туркестанской, на юге и в центре Жетысуской, на севере Алматинской областей сохраняется очень сильная жара.