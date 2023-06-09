Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 10 – 12 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 10 – 12 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града; 10-12 июня на севере, востоке, в центре, и в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди, на юго-западе, юге - пыльная буря. В резко-континентальном климате Казахстана жара довольно часто сменяется существенным понижением температуры. Спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29, в центре до +20+33, 11-12 июня на юго-востоке республики до +23+28», - говорится в прогнозе синоптиков.



